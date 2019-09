Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



E' decisamente un momento no per l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek, protagonista in negativo anche nell'ultima partita contro il Torino. A segno su rigore per l'illusorio gol del vantaggio, il calciatore polacco è stato però autore di una serie di errori sotto porta che sono costati il risultato finale e che iniziano a sollevare dubbi sul suo reale potenziale.