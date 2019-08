Per ora si è parlato molto degli acquisti del Milan e di quelli che potranno arrivare, ma si è parlato poco del caso Donnarumma: il portiere classe '99 ha infatti il contratto in scadenza nel 2021 e rischia di rivelarsi un vero problema per il club rossonero. Il Milan ha provato a cederlo, lui ha rifiutato qualsiasi destinazione per rimanere a Milano: scelta tecnica, scelta di cuore e scelta contrattuale. Raiola tra un anno avrà di nuovo in mano il Milan e il destino di Donnarumma diventerà un problema difficilissimo da risolvere. La questione contratta va affrontata quanto prima, già prima della chiusura di questo mercato.