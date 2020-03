Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



E' da 0 l'atteggiamento dello juventino Douglas Costa, che dal suo Brasile posta sui social immagini in compagnia della fidanzata, in riva al mare e sorridente, come se l'emergenza coronavirus che ha colpito l'Italia e ha coinvolto anche alcuni suoi compagni di squadra contasse poco. Anche la Juventus farebbe bene a tenerlo presente a tempo debito.