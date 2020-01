Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla di Edin Dzeko: finora ha segnato troppo poco, deve essere più decisivo per il bene della Roma.



Il bosniaco ha segnato 8 gol, molti meno rispetto a quelli di Ronaldo, Lukaku e Immobile: anche questo ha fatto la differenza tra le prime e i giallorossi. Dzeko guadagna 7 milioni (con i bonus) a stagione: per giustificare questa cifra, deve far vedere di valere tutti i soldi che percepisce, deve essere decisivo, a cominciare dal derby. Per ora, il voto a Dzeko è 6.