Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi, a tinte azzurre e dedicata all'Italia di Roberto Mancini, reduce da 9 gol realizzati contro l'Armenia nell'ultimo turno di qualificazione a Euro2020.







Questa è la migliore Nazionale che abbiamo mai visto. Non è la più forte, ne abbiamo avute alcune strapiene di campioni, come nell'82 e nel 2006, anche altre più forti, come quella del 2002 eliminata da Byron Moreno, ma nessuna negli ultimi 50 anni ha giocato un calcio così bello, con questa continuità, come quella di Mancini. Avversari di basso livello? In passato, gli Azzurri, hanno fallito proprio queste partite... Per il momento, Mancini merita un 10.