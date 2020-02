Nella vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG, per 'colpa' della straordinaria prova di Haaland, rischia di scivolare in secondo piano la grande gara di Emre Can. Arrivato da poche settimane dalla Juventus è stato subito protagonista, ha preso in mano il centrocampo dei tedeschi ed è stato tra i migliori: da 7 in pagella. Considerato e visto ogni settimana il centrocampo della Juve, ci chiediamo se è davvero possibile che un calciatore così non avesse la possibilità di essere utile: Maurizio Sarri lo ha messo in un angolo, il tecnico bianconero è da 5.