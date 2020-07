Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è il mancato rigore concesso al Parma ieri all'Olimpico.







Mentre tutti, davanti alla tv, si rendevano infatti conto che l'intervento di Mancini meritava il rigore per i Ducali, Fabbri è stato l'unico a pensare di non doverlo concedere. Una decisione incomprensibile, dettata forse dalla presunzione del fischietto o dalla voglia di stupire. Il designatore Rizzoli dovrebbe riflettere: forse è il caso che Fabbri (voto 2 in pagella) torni ad arbitrare il prossimo anno....