Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Il protagonista di oggi è Paulo Fonseca, allenatore della Roma.







Il suo lavoro rischia di essere sottovalutato, ma va elogiato. Ha costruito una squadra spavalda, poi ha fatto prevalere il buonsenso, inserendo un difensore come Mancini a centrocampo quando la spia degli infortuni recitava SOS. I risultati, di conseguenza, sono arrivati. Inoltre, non ha mai pianto per i troppi infortuni, chiedendo scusa dopo l'unico scivolone, quello dopo la sfida contro il Cagliari. Voto 7,5.