Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Gabriele Gravina.







Il numero uno della Figc è attratto dall'idea di assegnare lo scudetto con i playoff, che in una situazione di emergenza potrebbe anche essere una strada percorribile, ma in assoluto è un'idea sbagliata. Gravina vuole fare un test per introdurli in pianta stabile nel nostro campionato, sarebbe una decisione ingiusta, contro la nostra cultura. E' corretto che il campionato sia vinto da chi fa più punti, senza americanate.