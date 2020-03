Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi gli stipendi dei calciatori di Serie A ai tempi del coronavirus.







Siamo stati tra i primi a sostenere che in un periodo del genere, di grande difficoltà economica, sia necessario un intervento, un sacrificio dei giocatori, i quali però non vogliono ridursi lo stipendio. Alcuni presidenti hanno proposto un taglio del 15 per cento, la risposta dell'AIC è stata sorprendente: "Deve intervenire lo Stato, deve destinare dei fondi pubblici al calcio". E' una situazione vergognosa, all'avidità non c'è limite.