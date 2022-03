Abbiamo una classe arbitrale da 4 in pagella, che ne sta combinando una dietro l'altra. Rocchi si è trovato a combattere con una qualità tecnica di direttori di gara davvero modesta, sta cercando di migliorarla e il suo lavoro è complicato. Qualcuno pensa che il problema sia il VAR e si scaglia contro la macchina: chi lo fa è da 3 in pagella, perché il problema non è il VAR ma chi sbaglia a impiegarlo. Come Massa in Torino-Inter.