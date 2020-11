Ci ha stupito molto in senso positivo Zlatan Ibrahimovic, per una volta non per quello che fa in campo ma per come si è comportato al termine della partita tra Milan e Verona. Abbiamo visto un campione umile, anche nelle parole, quando lui si è sempre divertito a mostrarsi presuntuoso, anche sui social dove si dipinge come una divinità. Ha ammesso di aver giocato male, di essere stanco e gli errori dal dischetto: un campione del suo calibro che alla sua età dimostra di essere così umile merita almeno 7,5 in pagella.