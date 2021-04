Ibrahimovic ha dato molto al Milan, in campo e in termini di personalità, ma sta anche creando molti problemi all'ambiente rossonero. Ci sono diverse situazioni discutibili che lo vedono protagonista, dalla sua partecipazione inopportuna al festival di Sanremo al suo ritorno in nazionale dopo cinque anni di assenza, nonostante fosse impegnato nella lotta Champions, fino ad arrivare alla controversa espulsione di Parma e al pranzo domenicale in un ristorante aperto appositamente per lui e per i suoi amici, nonostante Milano e la Lombardia fossero in zona rossa.







I suoi sono atteggiamenti di un ragazzino, non di un quaratenne, merita un 4 in pagella. Tutto questo rischia di condizionare gli obiettivi del Milan.