Al centro della puntata di oggi Zlatan Ibrahimovic e il possibile ritorno in Italia, per una nuova avventura con il Napoli.











Da giorni l'indiscrezione circolava negli ambienti azzurri, ora è arrivata la clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis: "Più un desiderio che una suggestione" ha dichiarato il numero uno dei partenopei, lasciando intendere che ora la palla sia nelle mani del gigante svedese. Un sogno per i tifosi, un potenziale affare per il Napoli: l'arrivo di Ibra darebbe una nuova dimensione al club campano dal punto di vista di immagine e aumenterebbe il suo peso sia in campionato che in Champions. Per questo, al netto delle difficoltà nella gestione degli equilibri di spogliatoio, Ibra al Napoli sarebbe un colpo da 10!