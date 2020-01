Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla del Barcellona, che ha esonerato il suo allenatore Ernesto Valverde.



Valverde ha pagato la sconfitta in Supercoppa di Spagna con l'Atletico Madrid, nonostante il Barça sia primo in classifica nella Liga e abbia superato il girone di Champions League con serenità. Il percorso del club catalano è lo stesso della Juventus di Maurizio Sarri, è come se i bianconeri avessero deciso di cacciare il proprio tecnico dopo il ko in Supercoppa con la Lazio. Il voto al Barcellona per questa decisione è 4.