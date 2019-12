Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. L'argomento del giorno è il Benevento.



Tra i fenomeni che il nostro calcio ha prodotto in questa stagione c'è sicuramente la squadra di Inzaghi. L'ex Milan sta facendo la differenza, ha scelto di tuffarsi in un'altra avventura complicata e stimolante con la solita passione, per questo merita un 9.