L'argomento del giorno è Gigi Riva.



Nella giornata di oggi, infatti, il Cagliari ha ufficializzato la nomina dell'eroe dello scudetto del 1970 come presidente onorario. Un colpo da 10 e lode, in attesa del mercato, per un Cagliari che lancia un segnale importante e convincente che va oltre i grandi risultati in campo.