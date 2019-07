Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna, il focus è sul mercato della Fiorentina e in particolare su Federico Chiesa, che vorrebbe lasciare il club già in questa finestra di mercato.





La Fiorentina sin qui ha ceduto Jordan Veretout alla Roma e non ha praticamente fatto colpi in entrata per rinforzare la rosa che l’anno scorso ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata di campionato. Il caso Chiesa in realtà nasconde un mercato inesistente del club viola fin qui. Montella ha bisogno di rinforzi per provare a puntare all’Europa. Sin qui, il nuovo presidente Rocco Commisso è da 5 in pagella.