Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi il Napoli e le sanzioni ai giocatori per l'ammutinamento dopo la gara con il Salisburgo.



Il caso delle multe, anche pesanti, attribuite dalla società è paradossalmente un vantaggio per i giocatori azzurri, un modo per fuggire dai veri problemi. La questione è tecnica infatti: come può una squadra costruita per lo scudetto essere staccata dalla Juve di 15 punti? Il Napoli rischia di non partecipare alla prossima Champions, sarebbe un fallimento clamoroso: tempo e qualità per recuperare ci sono, ma finora il comportamento dei giocatori in campionato è da 3.