Il Man City era stato squalificato dalle coppe europee, poi non solo è stato riabilitato ma può anche pensare di acquistare il giocatore più forte del mondo, Leo Messi, pagandolo centinaia di milioni di euro. La sensazione è che il Financial Fair Play sia solo una presa in giro: il voto alla Uefa per la gestione finanziaria dei club europei è 2.