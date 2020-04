Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



Il presidente del Lecce Sticchi Damiani vota per la ripartenza del campionato italiano, in decisa controtendenza rispetto a tanti colleghi che guardano solo all'interesse personale, soltanto per non retrocedere in Serie B. Sticchi Damiani guarda al bene di tutti e si merita un 8.