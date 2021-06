, non un voto straordinariamente elevato perché i soldi che i rossoneri hanno dovuto spendere per prendere il difensore dai campioni d'Europa sono tanti, però è anche vero che l'operazione è stata gestita con grande intelligenza: il Milan ha preso Tomori in prestito, lo ha valutato e valorizzato, ha capito che poteva rappresentare il futuro e ne ha sfruttato le qualità per qualificarsi alla Champions League. Ora lo ha riscattato e intende costruire su questo ragazzo, forse sottovalutato in passato.