Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è la notte magica di Josip Ilicic in Champions League.





Lo sloveno è un campione fantastico, contro il Valencia ha giocato una partita da 10 e lode, ma ci viene da pensare che in carriera ha sprecato il suo talento. Ha avuto grandi occasioni e ha sempre fatto fatica ad affermarsi, oggi è un calciatore da grandissima squadra, non ha niente da invidiare ai campioni più celebrati.