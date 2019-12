​Ciro Immobile è protagonista di una stagione straordinaria, da 10: adesso ha scavalcato anche Robert Lewandowski nella corsa alla Scarpa d'Oro, andando in gol per nove giornate di campionato consecutive. I suoi 17 gol sono più di quanto abbiano fatto in totale Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala: la somma delle loro reti è infatti 14, 6 per CR7 e 4 a testa per i due argentini. Questo darà ulteriore fascino alla prossima partita, quando la Lazio affronterà proprio i bianconeri: per arrivare al 10 e lode dovrà continuare il suo percorso anche contro i campioni d'Italia.