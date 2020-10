Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Ciro Immobile, a secco nella sfida di ieri contro l'Olanda.









Se con la maglia della Lazio il bomber campano merita un 10 in pagella, con grande facilità di andare in gol come dimostra la tripla vittoria nella classifica cannonieri; con la maglia dell'Italia le cose cambiano. In Nazionale, infatti, merita un 5 in pagella a causa di un livello non così elevato in campo internazionale, come dimostrano le mancate prospettive allettanti sul mercato.