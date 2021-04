Immobile ha giocato una brutta partita contro la Lituania: la reazione dopo il gol realizzato allo scadere indica come abbia compreso di aver giocato un pessimo match. L'attaccante della Lazio è uno dei migliori del nostro campionato, Scarpa d'Oro in carica, ma in Nazionale è da 5, fatica. La soluzione per l'Europeo può essere Moise Kean, che al Psg si è imposto con personalità, stupendo tutti, prendendosi un posto da titolare tra tanti mostri sacri. E l'ex Juve può diventare l'arma a sorpresa di Mancini per l'Europeo.