Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con la pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella quarta "puntata", il focus è sui ritiri precampionati: c'è chi li chiude, come l'Inter di Conte, chi li lascia aperti, come il Napoli di Ancelotti.



CONTE, NON HAI IMPARATO! - Nel ritiro svizzero del nuovo corso nerazzurro, tutto chiuso al pubblico: né i giornalisti, né i tifosi. Soprattutto i tifosi, pronti a seguire la propria squadra ovunque: Conte non ha imparato da Trapattoni e Lippi che lasciavano sempre il ritiro aperto. Aperto come quello del Napoli, con Ancelotti che a Dimaro ha lasciato spazio a tifosi e addetti ai lavori. Inter, voto 2. Napoli, voto 7.