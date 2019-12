Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Fari puntati su Antonio Conte, eliminato dalla Champions League. Conte, lo si è detto più volte, riesce più di ogni altro ad aumentare il valore dell'organico a disposizione: questo, però, avviene solo in campionato, come dimostrato nelle esperienze con Atalanta, Juve e Chelsea. In Europa, il bilancio è completamente differente: voto 4.