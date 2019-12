Da quando è arrivato in Italia, si è parlato molto di Romelu Lukaku: alcune critiche, molti elogi che si è guadagnato sul campo. Ma ci piace molto anche parlare del Lukaku uomo, anzi, ragazzo, visto che si comporta da adulto a tutti gli effetti ma in fondo ha appena 26 anni. E' sempre in prima linea, pronto a esporsi per combattere il razzismo ed ogni forma di discriminazione. Lo fa mettendoci sempre la faccia, ci ha colpito molto quello che ha fatto contro il Genoa: ha affidato un calcio di rigore al 17enne Sebastiano Esposito per consentirgli di segnare il suo primo gol in serie A, un rigore che avrebbe migliorato la sua posizione nella classifica marcatori. Un grande calciatore, un grande campione si vede anche da questi gesti: il nostro voto per lui è 8