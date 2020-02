Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Simone Inzaghi.







Ci sono tanti allenatori giustamente celebrati in Italia, come Conte e Gasperini, c'è però un freno a raccontare quanto sia straordinario il lavoro di Simone Inzaghi con la Lazio. Sembra quasi sia normale quello che sta facendo, ma non è così. Ecco perché.