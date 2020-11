Simone Inzaghi sta gestendo in modo straordinario la Lazio in mezzo a un mare di difficoltà. Ambientali, per le polemiche, ma anche tecniche per le numerosissime assenze. E c'è tanto dell'allenatore biancoceleste nel pareggio con la Juventus: merita il 9 in pagella e forse era proprio l'uomo giusto per i bianconeri.