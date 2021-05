Gigi Buffon ha dunque annunciato l'addio definitivo alla Juve e come ai tempi dell'addio al Psg, lo ha fatto da signore. La cosa sensazionale è che a 43 anni voglia ancora giocare e la sensazione è che lo possa fare, può essere ancora importante per una squadra di A, con un'alternativa che lo possa sostituire. A nostro avviso può dare molto, si merita 7 in pagella.