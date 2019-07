Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con la pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna, il focus è sull'operazione che porterà Matthijs De Ligt alla Juventus.



NON COSTA TROPPO - La Juventus comprerà il centrale per 70 milioni di euro e pagherà di ingaggio circa 12 milioni di euro al giocatore. L'operazione che per tanti è troppo onerosa, per noi non lo è. Il motivo? La Juventus spende il giusto per uno dei migliori centrali sulla piazza e per rinforzare il reparto in cui più ha bisogno. Operazione da 9, senza dubbi.