L'argomento del giorno, e in vista della Supercoppa contro la Lazio, è sicuramente il tridente pesante della Juventus.



Un tridente che piace a tutti perché è uno spettacolo quando Dybala, Higuain e Ronaldo giocano insieme e si meritano 8 per quanto visto contro l'Udinese. La domanda è però ora quale equilibrio può conservare la squadra con tre giocatori di questo tipo? Domenica contro la Lazio in supercoppa c'è da valutare se sarà il caso di schierarlo.