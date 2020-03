Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi la sfida tra ​Matthijs de Ligt e Alessandro Bastoni.







Si è parlato tanto dei campioni e degli allenatori di Juventus e Inter, ma non bisogna dimenticare il contributo che hanno dato i due difensori. C'è stato un protagonista, del Ligt, che ha giocato una grande partita, da 7, e uno, Bastoni, che è stato protagonista in negativo, per questo di merita un 5.