Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Cristiano Ronaldo, ancora una volta protagonista assoluto con la maglia del Portogallo nell'ultimo match contro la Lituania.



Un poker da record, che ha permesso a CR7 di diventare il miglior marcatore all time delle qualificazioni europee, che gli vale un bell'8 in pagella. Ora la palla passa alla Juve e a Maurizio Sarri: vuole permettere a Ronaldo di battere il suo record di gol stagionali, già a partire da Firenze il tecnico potrà seguirlo dalla panchina e mettersi all'opera per rendere questa promessa una realtà.