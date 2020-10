Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è la Juventus e l'assenza di un'alternativa ad Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro.







La lacuna della Juve sulla fascia sinistra sta diventando quasi storica, i bianconeri rischiano di ripresentarsi senza un vice del brasiliano. Una condizione pericolosa, soprattutto quando gli impegni andranno ad aumentare di frequenza e importanza. Nella gara inaugurale Pirlo ha fatto giocare in quel ruolo Frabotta, fino a poche settimane prima in Serie C, nella partita successiva all'Olimpico ha dirottato Cuadrado a sinistra: soluzioni d'emergenza, non degne di una grande squadra con straordinarie ambizioni come la Juve. Questo atteggiamento per quanto riguarda il terzino sinistro è da 4 in pagella.