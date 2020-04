Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi ​Miralem Pjanic, che la Juventus pensa di cedere nella prossima finestra di mercato.











Il bosniaco è uno dei registi migliori in circolazione in Europa, non a caso tra le pretendenti ci sono PSG e Barcellona. La sensazione è che il club bianconero possa realizzare l'affare per rimettere a posto i conti, ma dal punto di vista tecnico il rischio è alto. Pjanic ha qualità, tecnica e tutte le caratteristiche per essere ancora protagonista: la sua eventuale cessione, al momento ci sembra un'operazione da 5 in pagella.