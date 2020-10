Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Moise Kean e la sua carriera, più merito del suo procuratore che non del suo rendimento in campo.



Il suo percorso è abbastanza strano, anzi forse misterioso. L'anno scorso è stato ceduto dalla Juventus all'Everton per 27 milioni di euro, ma in Premier ha fallito, Ancelotti l'ha bocciato, eppure ora ha fatto un nuovo passo avanti in carriera. È finito al Paris Saint Germain perché forse il procuratore conta più di quello che fa in campo dove per l'anno scorso merita 4, mentre il suo trasferimento al PSG è da 10.