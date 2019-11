Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



Ha destato enorme scalpore la storia di Elena Proietti, ex arbitro vittima nel 2014 di un episodio violento sui campi dell'Umbria che le ha provocato un'invalidità al 67%. E che è stato l'oggetto del contendere con l'Associazione Italiana Arbitri, che ha deciso di ritirarle la tessera per alcune dichiarazioni rese in un'intervista.