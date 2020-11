Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Leonardo Bonucci.







Spesso abbiamo criticato il difensore azzurro per certi suoi atteggiamenti provocatori, a volte un po' arroganti, questa volta merita il 7 in pagella per la scelta di restare a Reggio Emilia vicino agli Azzurri. Ha caricato i compagni, dato indicazione ai più giovani, come uno che è completamente partecipe delle vicende della Nazionale. Ha trasmesso un senso di appartenenza, il suo è un modello di comportamento.