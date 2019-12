Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Fari puntati oggi sull'Atalanta.



Non è un miracolo, ma un progetto tecnico e societario realizzato con grande capacità, con investimenti importanti e con le idee molto chiare di chi sa come si fa calcio. E' una società organizzata, un modello da seguire, che ha scelto come allenatore Gasperini, bravo a metterci del suo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.