Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi spazio al Cagliari del presidente Tommaso Giulini che ha assecondato la volontà di Nicolò Barella e l'ha venduto all'Inter, ma non si è fermato all'incasso e sta spendendo per rinforzare la squadra. Da Rog a Nandez e perfino il sogno Nainggolan, per creare una realtà viva e importante per il nostro campionato. Voto 8. Al Cagliari e a Giuilini.