Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi Stephan El Shaarawy, in luce nella vittoria dell'Italia sul Liechtenstein.







Un gol e un assist nella mezz'ora concessagli da Mancini a Vaduz, ma a colpire positivamente è stato l'atteggiamento dell'ex giocatore della Roma, migrato in Cina, allo Shanghai Shenhua, dove guadagna cifre altissime. Eppure, il Faraone non si è adagiato sui soldi cinesi, ha esibito una professionalità esemplare e seguendo su questa strada potrà avere delle concrete possibilità di entrare nel gruppo che parteciperà a Euro 2020. Il suo voto non può che essere 8.