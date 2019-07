Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna si parla di Gennaro Gattuso, disoccupato dopo le dimissioni e l'addio al Milan, rinunciando allo stipendio per le due stagioni di contratto restanti con i rossoneri. Mettersi in mostra, farsi vedere e rilasciare interviste per attirare una nuova squadra? Non è nello stile di Rino, che continua a restare in silenzio con la straordinaria dignità con cui ha lasciato il Milan: il voto non può che essere 8.