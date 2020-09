Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è il complicato passaggio di Luis Suarez alla Juventus.



Luis Suarez rischia di non andare alla Juventus in quanto non è in possesso di un passaporto comunitario. Un documento, che si tratti di quello italiano o di quello spagnolo, a cui avrebbe diritto per legge ma del quale non ha mai fatto richiesta nonostante sia al centro di diversi rumors di mercato nelle ultime settimane.



Il calciatore del Barcellona ha avviato le pratiche per l'ottenimento soltanto ora, dimostrando una superficialità inquietante per un professionista di primo piano quale è e che rischia di mettere in difficoltà pure la Juventus.