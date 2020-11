Si parla tanto di un possibile scambio Paredes-Eriksen tra Inter e Paris Saint Germain: l'argentino è un giocatore normale, celebrato oltre i suoi meriti, spesso da 6 in pagella, il danese è di un'altra categoria e fantasia. L'Inter ha già molti centrocampisti: Vidal, Brozovic, Sensi e Nainggolan. Paredes sarebbe uno in più, che aggiunge poco, mentre Eriksen offrirebbe molto, basterebbe crederci. Ma Conte non ci crede, l'operazione di mercato rischia di essere insoddisfacente.