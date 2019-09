Lionel Messi è stato premiato come miglior calciatore del 2019, vincendo il premio FIfa The Best: l'argentino non meritava questo riconoscimento, dato che il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha ottenuto di più in questa stagione, vincendo la Champions League e arrivando in finale di Nations League con l'Olanda. Ma il vero caso è quello che riguarda Cristiano Ronaldo, che non ha accettato la sconfitta e ha deciso di rimanere a casa sul divano: non è la prima volta che accade, CR7 dimostra per l'ennesima volta di non saper perdere. Sarebbe stato più elegante per il giocatore della Juve presentarsi alla Scala di Milano, il suo voto per questo atteggiamento da non campione è 4.