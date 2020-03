Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi la vittoria di Maurizio Sarri su Antonio Conte.





L'incredibile situazione che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Coronavirus ha fatto passare in secondo piano l'attesissimo confronto tra Juve e Inter, la partita più attesa della stagione, disputata senza pubblico ma comunque giocata ad altissimi livelli. La forza della Juve e la superiorità sull'Inter sono apparse schiaccianti: è stata senza dubbio la vittoria di Maurizio Sarri su Antonio Conte, per le scelte azzeccate dal primo e sbagliate dal secondo. Una grande vittoria per il criticato allenatore toscano, che ha saputo comportarsi al meglio, dalla formazione iniziale all'utilizzo di Dybala. Un segnale forte al campionato, Sarri è da 8 in pagella: aspettando il confronto con la Lazio.