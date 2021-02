In pochi giorni abbiamo visto due volti del Gallo Belotti, prima un giocatore che di certo non è un esempio di lealtà, che fa una sceneggiata contro la Fiorentina, poi il calciatore che ammette di non essere stato toccato da Romero, nella sfida con l'Atalanta, cancellando la punizione dal limite per il Torino e l'ammonizione al difensore argentino. Prima dannato, poi santo, prima da 10 in pagella poi da due. La media fa sei.